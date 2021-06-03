1 июня в 6.30 утра вышел из своего дома в Одессе и исчез начальник штаба Одесского отряда морской пограничной охраны Госпогранслужбы капитан 1 ранга Алексей Чертков.

Днем его стали искать, по данным полиции, вечером жена позвонила на службу и сказала, что он появился, якобы вернулся домой, и якобы она его не пустила.

Однако прибывшие домой пограничники и полицейские проверили записи камер наблюдения и установили, что Чертков не возвращался. Таким образом, информация об обнаружении Черткова, поступившая вечером 1 июня, не подтвердилась.

На данный момент никто не знает куда пропал высокопоставленный офицер Госпогранслужбы, который владеет информацией о системе охраны государственной границы от Крыма до Дуная, в том числе по самой реке.

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Следствие отрабатывает самые различные версии, идет проверка образа жизни, контактов, поиск свидетелей, кто видел или располагает информацией о местонахождении Черткова.

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