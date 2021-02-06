Пропагандистские телеканалы финансируют за деньги, заработанные на войне, – Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что пропагандистские телеканалы в Украине финансируются за деньги, заработанные на войне.

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" он отметил, что видел материалы следствия и часть из них расследовало его ведомство (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Аваков обратил внимание на цифры, обнародованные секретарем СНБО Алексеем Даниловым, согласно которым сотрудники телеканалов, связанных с нардепом Виктором Медведчуком, зарабатывали по 3-5 тысяч гривен.

"У меня вопрос, где эти десятки миллионов, которые им раздали в конвертах. Откуда эти деньги? Нам известно, откуда. Я видел материалы следствия. По той информации становится понятно, что ряд наших соотечественников имеет "черную кассу" и зарабатывает на этой войне. И этими деньгами финансирует пропагандистскую деятельность", – сказал министр.

Глава МВД добавил, что расследование может длится годами, поэтому было принято решение о санкциях, чтобы "защититься от информационной отравы".

Как сообщал OBOZREVATEL, Данилов заявил, что на каналах Медведчука якобы было по одному работнику, а их средняя зарплата составляла около 5 тысяч гривен. Однако на деле количество сотрудников оказалось большим. Секретарь СНБО также показал соответствующие документы.