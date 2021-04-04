Пропагандистка из Беларуси попала в 'Миротворец' после фейка о 'голодающих украинцах'

Журналистка белорусского государственного канала "СТВ" Юлия Артюх попала в базу "Миротворца" за свои антиукраинские высказывания.

Как сообщает официальный сайт, Артюх является антиукраинской пропагандисткой и принимала участие в пропагандистских мероприятиях против Украины.

Отметим, что Артюх в эфире белорусского ТВ говорила, что "Украина – это не процветающая страна, а загибающаяся от нищеты".

Напомним, Артюх в сюжетах телеканала исполняла различные роли – от "руководительницы общественной организации" до "жены офицера". Женщина является сторонницей незаконно избранного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, на государственном телевидении Беларуси развернули пропагандистскую кампанию против Украины, чтобы запугать своих граждан "ужасными последствиями" революций.

Добавим, что депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий выдумал фейк о том, якобы Вооруженные силы Украины направляют на юго-восток нашей страны снаряды с надписями "Детям Донбасса".