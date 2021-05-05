Пропагандист "ДНР" похвастался "УБД" от Пушилина. Фото

Скандальный пропагандист террористов "ДНР" Даниил Безсонов похвастался получением фейкового удостоверения "участника боевых действий" из рук главаря псевдореспублики Дениса Пушилина.

Соответствующими кадрами сообщника оккупантов поделился на своем Telegram-канале офицер ВСУ полковник Анатолий Штефан. Кроме того, он напомнил украинцам, кем на самом деле был до войны один из "спикеров" пророссийских боевиков на оккупированном востоке.

"Неудачный адвокат из города Борисполь Киевской области, лишенный права на занятие адвокатской деятельностью, разыскиваемый за мошенничество. В свое время поступил на службу в российско-оккупационные войска и стал одним из пропагандистов "Боярышник Ньюз", – написал защитник.

Он напомнил, что Безсонов также известен в соответствующих кругах как "Гудвин", Даниил Баклан, Тимур Романов и Даниил Галицкий.

"Одним словом, мошенник. Гордится получением фейкового удостоверения "УБД" из рук другого мошенника Дениски чеПушилина из МММ на территории вымышленной "республики". Яркая компашка, сижу, читаю и плачу", – с сарказмом заметил Штефан.

Сам Безсонов заявил, что война якобы стала "неотъемлемой частью его жизни и мировоззрения".

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