Пропагандист "ДНР" похвастался "УБД" от Пушилина. Фото

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Расследования
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Пропагандист 'ДНР' Даниил Бессонов

Скандальный пропагандист террористов "ДНР" Даниил Безсонов похвастался получением фейкового удостоверения "участника боевых действий" из рук главаря псевдореспублики Дениса Пушилина.

Соответствующими кадрами сообщника оккупантов поделился на своем Telegram-канале офицер ВСУ полковник Анатолий Штефан. Кроме того, он напомнил украинцам, кем на самом деле был до войны один из "спикеров" пророссийских боевиков на оккупированном востоке.

Мошенник Даниил Безсонов похвастался удостоверением "УБД" от главаря "ДНР" Пушилина

"Неудачный адвокат из города Борисполь Киевской области, лишенный права на занятие адвокатской деятельностью, разыскиваемый за мошенничество. В свое время поступил на службу в российско-оккупационные войска и стал одним из пропагандистов "Боярышник Ньюз", – написал защитник.

Он напомнил, что Безсонов также известен в соответствующих кругах как "Гудвин", Даниил Баклан, Тимур Романов и Даниил Галицкий.

Пропагандист "ДНР" Безсонов похвастался фейковым "УБД" от Пушилина

"Одним словом, мошенник. Гордится получением фейкового удостоверения "УБД" из рук другого мошенника Дениски чеПушилина из МММ на территории вымышленной "республики". Яркая компашка, сижу, читаю и плачу", – с сарказмом заметил Штефан.

Сам Безсонов заявил, что война якобы стала "неотъемлемой частью его жизни и мировоззрения".

Сообщение о получении фейкового "УБД" Даниилом Безсоновым

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Безсонов нередко появлялся в эфирах российского пропагандистского телевидения. Так, в 2018 году он соврал, что якобы воочию видел массовое захоронение мирных жителей Донбасса, среди которых был труп беременной женщины со связанными руками за спиной. Он пытался убеждать, что за такими преступлениями стоят ВСУ.

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