Прокуроры САП подписали подозрение замглавы Офиса президента Татарову – СМИ

И.о.главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Максим Грищук подписал подозрение заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов со ссылкой на источники Цензор.Нет. Самому подозреваемому документ пока не вручили.

"Детективы НАБУ получили право на задержание Татарова и проведение обысков в Офисе президента и по месту его жительства.

Апдейт: Задержание при вручении подозрения не предполагается, уточнили источники в САП, дальнейшие процессуальные действия будут после вручения подозрения.

Апдейт 2: первое подозрение Татарову было выписано 1 декабря прокурором САП Романом Сымкивым, однако вручение было сорвано, поскольку за несколько часов Сымкив был лишен доступа к делу в электронном реестре решением генерального прокурора и отстранен от дела. Надеюсь, сейчас новых "сюрпризов" не последует", – написал журналист.

Информацию также подтвердил бывший сотрудник НАБУ Евгений Шевченко.

"Дожали!!! Прокуроры САП подписали подозрение заместителю главы Офиса Президента Украины Татарову, но тот уже подался в бега – будем искать", – написал он на своей странице в Facebook.

Татаров подозревается НАБУ в причастности к делу Укрбуда о возможных злоупотреблениях и хищении денег при строительстве жилья для Нацгвардии. Чиновник может быть причастен к фальсификации экспертизы по делу руководителя строительной организации Максима Микитася.

Ранее Бутусов заявил, что подозрение для Татарова должны были вручить еще 28 ноября, но этот шаг якобы заблокировал судья Высшего антикоррупционного суда.

2 декабря Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило о сознательном давлении на следствие и попытку сорвать дело в отношении Татарова со стороны Офиса генпрокурора.

В ОП отреагировали на скандал, заявив, что и они, и президент Владимир Зеленский поддерживают "принцип невмешательства в дела правоохранительных, антикоррупционных органов" и "любые прозрачные расследования, основанные на доказанных фактах".

Сам Татаров утверждает, что он не виноват, а окружение главы НАБУ "распространяет слухи" о нем.

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