Прокурора Тернопольщины, который требовал 'клятвы верности' и обзывал коллег 'свиньями', уволили

Заместителя руководителя Специализированной прокуратуры Центрального региона Николая Петришина, который в 2020 году попал в скандал с пьянством на рабочем месте и оскорблениями коллег, уволили из органов прокуратуры.

Больше экс-прокурор Тернопольской области не сможет работать в этих структурах. Об этом сказано в решении дисциплинарной комиссии Офиса генерального прокурора, передает "Слідство.Інфо".

Решение об увольнении Петришина было принято после проведения служебного расследования. Исследование видеозаписей из помещения прокуратуры Тернопольской показало, что начальник одного из отделов в приемной вытаскивал из пакета бутылку, похожую на алкоголь. Перед этим Петришин попросил его приобрести коньяк и дал тысячу гривен на покупку.

Кроме того, дисциплинарная комиссия проверила заказ в ресторанном комплексе "Эдем". Из этого заведения водитель прокуратуры привез Петрушин закуски на фуршет.

Сам экс-прокурор на допросе подтвердил, что заказал в ресторане еду и пригласил коллег отпраздновать его назначение на должность. При этом он отрицал, что в кабинете был алкоголь. Петрушин также отказался пройти тест на уровень алкоголя в крови и якобы призывал подчиненных также отказаться от проверки.

Утверждения же бывшего заместителя Петришина Александра Божко были подтверждены полиграфом. По его словам, в кабинете находились виски, водка и вино, которые экс-прокурор предлагал выпить подчиненным. Петрушин утверждал, что при нем будет только "единоначальство", а затем начал нецензурно выражаться в адрес коллег. Он обзывал их "свиньями" и требовал "клятвы верности".

Напомним, ранее скандального экс-прокурора Тернопольщины Николая Петришина, которого уволили через несколько дней после вступления в должность, назначили заместителем главы специализированной прокуратуры в военной сфере.

Как сообщал OBOZREVATEL, о скандале с Николаем Петрушин сообщил адвокат Роман Маселко. По словам юриста, прокурор в нецензурной форме угрожал коллегам и, вероятно, был пьян. Информация об увольнении Петришина появилась 16 сентября.

Официально как прокурора Тернопольской области его представили 14 сентября. О его назначении стало известно 11 сентября.