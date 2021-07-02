На Волыни прокурора, которого поймали пьяным за рулем, возобновили в должности, а копу предъявили обвинение

Прокурора Нововолинского отдела Владимир-Волынской прокуратуры Николая Троцюка, который в сентябре 2020 года после нетрезвого вождения пытался скрыться от патрульных, возобновили на должности. Ему также назначили компенсацию в 65 063 грн – как зарплату за время вынужденных отгулов.

Соответствующее решение вынес Волынский окружной административный суд. Кроме того, ГБР объявило подозрение в нарушении неприкосновенности жилища полицейскому, который задерживал прокурора. Об этом в Facebook в четверг, 1 июля, сообщил Центр противодействия коррупции.

В ЦПК напомнили, что во время скандального инцидента сотрудник прокуратуры не только хотел сбежать, но и отказался пройти проверку на алкоголь в крови.

Видео дня

В декабре прошлого года Троцюк был признан Шацким судом виновным, однако наказание он не получил – производство закрыли из-за истечения сроков.

Своей должности Троцюк все же лишился – когда в январе 2021 года не прошел аттестацию. Сдаваться он был не намерен и подал в суд.

В итоге 8 июня судья Волынского окружного админсуда Юрий Сорока стал на сторону Троцюка.

"Вот так. Пьяный прокурор вышел сухим из воды, а полицейский, который посмел его задержать, сам окажется на скамье подсудимых. Всего этого трэша не было бы, если бы у нас были честные и справедливые суды", – написали в ЦПК.

Видео того, как прокурор пытался скрыться от копов:

Как ранее писал OBOZREVATEL: