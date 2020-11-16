Пять полицейских признаны подозреваемыми в изнасиловании и пытках в Кагарлыке

Таша Адамович
Таша Адамович
Расследования
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  • Экс-правоохранителей подозревают в изнасиловании 26-летней женщины в мае 2020 года

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Изнасилование в Кагарлыке: суд принял новое решение

Прокуроры Офиса генерального прокурора Украины совместно со следователями Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в уголовном производстве о пытках и изнасиловании в Кагарлыкском отделении полиции на Киевщине.

Подозреваемыми по делу признаны 5 сотрудников отделения, говорится в сообщении пресс-службы Офиса Генпрокурора от 16 ноября. Им инкриминируются пытки, насильственное исчезновение и изнасилование.

"После завершения ознакомления стороны защиты с материалами уголовного производства обвинительный акт будет направлен в суд", – говорится в сообщении.

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