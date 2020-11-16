Пять полицейских признаны подозреваемыми в изнасиловании и пытках в Кагарлыке
Экс-правоохранителей подозревают в изнасиловании 26-летней женщины в мае 2020 года
Задержаны бывший оперуполномоченный Сергей Сулима и бывший начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив
Руководство отделения полиции, где они работали, было отстранено от работы, отдел расформирован
Прокуроры Офиса генерального прокурора Украины совместно со следователями Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в уголовном производстве о пытках и изнасиловании в Кагарлыкском отделении полиции на Киевщине.
Подозреваемыми по делу признаны 5 сотрудников отделения, говорится в сообщении пресс-службы Офиса Генпрокурора от 16 ноября. Им инкриминируются пытки, насильственное исчезновение и изнасилование.
"После завершения ознакомления стороны защиты с материалами уголовного производства обвинительный акт будет направлен в суд", – говорится в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL:
сотрудников Кагарлыкского отдела полиции в Киевской области заподозрили в изнасиловании молодой женщины.
Руководство отдела отстранили, а сам отдел расформирован.
Начальник ГУ Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов рассказал, что подозреваемые в изнасиловании сотрудники Кагарлыкского отдела полиции за время службы не сделали ничего полезного.
Журналистка Ольга Худецкая заявила, что они, возможно, избежали переаттестации во время реформы полиции.
Подозреваемых в изнасиловании полицейских из Кагарлыка арестовали.
По результатам служебного расследования, в Кагарлыкском отделении полиции были освобождены 10 сотрудников.