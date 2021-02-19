Прокуратура сообщила о подозрении участнику оккупации Крыма

Участнику незаконной организации "Автоканал Севастополя", который способствовал оккупации Крыма в 2014 году, сообщено о подозрении.

Об этом заявила пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя в Facebook. В информации уточнили, что готовится ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемому.

Гражданину Украины сообщили о подозрении 18 февраля во время пребывания на КПВВ "Каланчак".

Ему инкриминируется "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, в редакции на момент совершения преступления".

Досудебным расследованием установлено, что подозреваемый с февраля 2014 года был активным участником незаконной организации "Автоканал Севастополя", которая через собственные каналы связи координировала работу НВФ "Самооборона Севастополя" и способствовала оккупации Крыма.

В частности, ее члены вели наблюдение за штабом Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины и другими военными частями Украины в Севастополе.

"Подозреваемый непосредственно координировал деятельность лиц, которые несли службу на незаконно созданных блокпостах вблизи г. Севастополя по осуществлению незаконных проверок документов граждан, обысков их транспортных средств, а также задержания проукраински настроенного населения полуострова", – говорится в сообщении.

Также указанный гражданин совместно с другими участниками "автоканала" во время проведения так называемого общекрымского референдума осуществлял наблюдение и патрулирование на участках, где происходило голосование.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Кассационный суд в составе Верховного суда Украины восстановил в должности начальника главного управления Национальной полиции Винницкой области Антона Шевцова, которого в 2016 году обвиняли в государственной измене. Рассмотрение дела длилось почти пять лет.

По информации журналиста Леонида Швеца, сейчас Шевцов работает в одной из охранных фирм оккупированного Крыма.