Прокуратура Одессы "потеряла" 40 кг кокаина: появилось объяснение
Одесская областная прокуратура "потеряла" 40 кг кокаина, изъятого в конце августа 2020 года у контрабандистов из Израиля.
Так, в октябре прокуратура сообщала, что изъято около 120 кг кокаина на сумму около $40 млн.
"Наркотик прибыл из Республики Перу в контейнере внутри конструкций станка, он расфасован в 114 брикетов", – говорилось в сообщении.
Однако 1 апреля в ведомстве указали, что направили в суд обвинительный акт по контрабанде лишь 80 кг кокаина стоимостью $30 млн.
В пресс-службе прокуратуры объяснили OBOZREVATEL, что 80 кг – это вес чистого кокаина "после проведенной экспертизы".
То есть, по их словам, изначальные 120 кг якобы были с примесями.
Как сообщал OBOZREVATEL, 19 декабря в одесском морском порту "Южный" Служба безопасности Украины совместно с Министерством внутренних дел и Государственной пограничной службой предотвратила контрабанду партии кокаина из Эквадора. При этом ведомства сообщили о разном весе изъятых наркотиков.
Так, на сайтах МВД и ГПС говорилось о 54 кг кокаина, расфасованного в 46 брикетах и спрятанного в вентиляционных люках контейнера, в котором перевозились фрукты. Тогда как на сайте СБУ было указано, что найдено 46 килограммовых брикетов, то есть на 8 кг меньше.
Позже в спецслужбе уточнили, что имели в виду вес нетто – самого кокаина без упаковки.