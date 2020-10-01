Прокуратура, кроме обстрела террористов, назвала еще три версии пожаров на Луганщине

По фактам масштабных лесных пожаров в Луганской области прокуратура открыла семь уголовных производств, рассматривается четыре основные версии случившегося.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины. По данным следствия, 30 сентября 2020 в Луганской области зафиксировано 146 пожаров, тушение которых осложнилось погодными условиями и сильным ветром.

Предварительная правовая квалификация – нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере и другие тяжкие последствия (ч. 1, 2 ст. 270 УК Украины).

Следствие проверяет все версии возникновения пожаров. Основных из них четыре: обстрелы незаконными вооруженными формированиями, умышленный поджог, самовозгорание травы и леса вследствие погодных условий, а также неосторожное обращение с огнем.

Местные прокуратуры Луганской области проводят все необходимые следственные действия.

В сообщении отметили, что с целью документирования преступлений работают более 30 следственно-оперативных групп. Проведено 20 осмотров мест происшествий в зоне пожаров, допрошено 58 человек – свидетелей и потерпевших.

Работу правоохранителей осложняют продолжающиеся пожара и задымления территории.

По состоянию на 19:00 1 октября 2020 года количество погибших составляло 11 человек, 17 пострадавших с ожогами и отравлением угарным газом доставлены в медучреждения для оказания первоочередной помощи.

Общее количество пострадавших, погибших и размер ущерба, причиненного пожарами, устанавливаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Луганской области в нескольких районах загорелись леса, зафиксировано 146 пожаров, из них 116 ликвидировано, огонь стал причиной взрывов боеприпасов в Станице Луганской. Также 11 человек погибли, 17 пострадали, 120 спасены.