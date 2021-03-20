В феврале этого года ФСБ России громогласно и эпатажно отчиталась об аресте трех членов некой неонацистской “украинской” группировки МКУ, которая действовала на территории РФ. Практически все российские СМИ тогда в своих новостных заголовках сделали акцент на том, что эта группа именно – украинская.

Но, как выяснилось несколько позже, все задержанные являлись гражданами России, а в изъятых у них материалах (литературе, символах и атрибутах) напрочь отсутствовал украинский фактор. Более того, российские неонацистские организации возмутились фактом данного задержания, поскольку, во-первых, были удивлены существованием такой организации как МКУ на просторах РФ без их ведома, а во-вторых, поскольку задержанные были членами неонацистской структуры “Русский корпус”!

Фактически, про МКУ (Маньяки. Культ убийц) в день задержание троих молодчиков в Воронеже, все услышали впервые и именно из сообщений ФСБ, которые позже были ретранслированы российскими СМИ.

Тогда, 18 февраля, я обратил внимание на то, что это уже не первый случай, когда буквально из неоткуда в российском информационном пространстве возникает некая украинская неонацистская группировка, которая наводит ужас и трепет похлеще ИГИЛ.

В частности, я напомнил историю возникновения группировки “Misanthropic Division” никогда в Украине не существовавшей, пока о ней не стал рассказывать душещипательные истории польский радикал на российском коротком поводке — Томаш Мацейчук. Причем рассказывал этот “русофоб” данные истории на отъявленно пропагандистских российских ток-шоу.

Именно Томаш Мацейчук и его куратор от СВР РФ Дмитрий Ермолаев, главный редактор Федерального еженедельника "Российские вести", а по совместительству сопредседатель Евразийского народного фронта (ЕНФ) и “Антибандеровского движения”, создали фейк, про украинскую неонацистскую группировку "Misanthropic Division". Впоследствии, когда проект стал успешным, на него выделили дополнительное финансирование и стали проводится под вывеской "Misanthropic Division" ряд постановочных акций, призванных дискредитировать Украину.

Фактически, "Misanthropic Division" был проектом СВР РФ, в то время являвшегося потенциальным филиалом ФСБ. Но, в последнее время конфронтация между руководством ФСБ и СВР РФ возросла, и вопрос о совместных проектах стал довольно болезненным. Поэтому, относительный успех "Misanthropic Division" ФСБ решила повторить самостоятельно.

И вот, что называется не прошло и полгода, а всего-то ровно месяц, как ФСБ проводит масштабную операцию по задержанию членов “украинской” неонацистской группировки МКУ в Геленджике (13 человек) и Ярославле (пока всего один). При этом курировалась эта группа, якобы из Киева и Харькова.

Что удивительно, практически все эти “украинские” неонацисты так же являются гражданами России и состояли в российских неонацистских группировках, в том же “Русском корпусе”! Причем регулярно принимали участие в разного рода мероприятиях, посвященных возрождению Российской Империи, языческих культах и при этом не высказывали абсолютно никакой проукраинской риторики.

Так, собственно, что же сейчас происходит в России? Почему российским ФСБ и СМИ, так важно культивировать в обществе нарратив о существовании некой “украинской” неонацистской группировки внутри России?

В настоящее время мы можем видеть, как российская пропаганда, как для внутреннего и именно внутреннего, а потом уже для внешнего пользования, культивирует нарратив об “украинской угрозе”. В то время как с одной стороны поступают регулярные сообщения о готовящемся наступлении ВСУ на Донбассе, которое уже больше месяца как не начинается, что буквально пробирает на смех от бездарности посылов российских пропагандистов, а с другой сообщается о раскрытии неких шпионов СБУ на территории оккупированного Крыма и на территории России, параллельно с третьей — население РФ запугивают придуманным украинскими неонацистами. Но, в общем комплексе мероприятий, это все может завершиться масштабной кровавой провокацией. Например, террористическим актом, с десятками жертв, в котором обвинят либо “украинских диверсантов”, либо “украинских неонацистов”.

Проект МКУ был ФСБ создан не просто так. И аналогично как в 1999-м взрывы в Москве, Буйнакске и Волгодонске дали Кремлю карт-бланш по старт второй чеченской войны, точно так же может быть разыграна лубянковская крапленая карта — МКУ.

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