Интервью арестованного... Протасевича.

И дальше уже не имеет значения ни фамилия, ни то, что сказано в интервью.

В этом событии ключевое слово - "арестованный".

Это означает, что человек абсолютно лишен свободы выбора, свободы передвижения, свободы слова и мысли. Здесь не может быть дискуссий относительно сути интервью, это исключительно контент для специалистов - очень интересный. Также это контент для правозащитников во всем мире. Для всех остальных это интервью в условиях принуждения и несвободы, показанное на государственном канале. Интервью, которое нельзя расценивать, как позицию человека.

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Далее текст на языке оригинала.

Немає дискусії і з приводу тиску та погроз. Вони є по факту самих обставин, їх не обов"язково хтось повинен проговорити. Питання лише в обсязі тиску.

Ось вам перелік обставин, які своїм фактом без додаткових зусиль правоохоронців, людина сприймає як тиск і загрозу:

1. спосіб затримання - цілий літак приземляли

2. в Кримінальному кодексі Білорусі досі є ст. 59 Смертна кара

3. в Білорусі вже багато років тривають переслідування опозиції, багато-хто у прямому сенсі гниє у в"язниціях Білорусі

4. Лукашенко демонструє параноїдальний страх втрати влади, заради чого він влаштовує терор населення

5. людина затримана - це завжди стрес, який змінює поведінку

6. затримана кохана дівчина - це потужний інструмент тиску, навіть якщо про це не говорити, то страх за неї буде підсвідомо.

7. є батьки, які вже зазнавали утисків за свою політичну позицію - страх за їх життя і свободу безумовно буде в таких умовах

Я вже не буду тут довго розписувати скільки невербальних сигналів подав Протасевич у цьому інтерв’ю. До прикладу ледь не всі відповіді "так" супроводжуються рухом голови "ні"....але то вже інша розмова.

Бути зламаним не соромно, якщо на кону життя.

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