Приоритет посадки дали другому борту, на котором был сын командующего ВВС Украины, – Кучер о катастрофе Ан-26

Член государственной комиссии по расследованию причин катастрофы Ан-26 ВСУ Алексей Кучер заявил, что до катастрофы был посажен другой самолет, на борту которого находился сын командующего ВВС Украины Сергея Дроздова.

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" он рассказал, что приоритет посадки якобы был отдан другому борту, а не тому, который был неисправен.

"Приоритет посадки был дан второму борту, который был исправен. На втором борту был сын господина Дроздова. На момент посадки первого борта было известно, что второй не исправен. При наличии данной информации, какому борту они должны были дать приоритет на посадку?" – задал он вопрос командующему ВВС.

Дроздов в свою очередь подтвердил, что его сын действительно был на борту севшего самолета. При этом он уточнил, что Ан-26 с неисправностями еще должен был выполнить разворот и зайти на посадку.

"Если человек не разбирается в порядке выполнения полетов, их организации, не стоит делать поспешных выводов. Самолет, который находился на посадке на удалении 4 км, или самолет который еще должен лететь по прямой порядка 6 км, чтобы выполнить разворот и зайти на посадку? Посчитайте, разберитесь, а потом обвиняйте руководителя полетов", – ответил он Кучеру.

Командующий добавил, что лично не давал никаких указаний руководителю полета. Также он отметил, что приоритет отдается самолету с поломками, если есть запрос на экстренную посадку, а их с борта Ан-26 не было.

Его слова подтвердил и глава следственной комиссии, вице-премьер Украины Олег Уруский: "Таких запросов не звучало".

В свою очередь летчик-испытатель, полковник ВВС Украины Александр Лиходед пояснил, что необходимости менять режим управления не было. По его словам, у самолета, который упал, была осложненная ситуация. "Она (ситуация) всем известна и все понимают, что она никогда не приведет к катастрофе. Поэтому руководитель полетов все сделал правильно", – подчеркнул Лиходед.

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