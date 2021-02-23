Приговор по Стерненко необоснованный: адвокат привел "неправильные" доказательства

Адвокат Маси Найем заявил, что приговор одесскому активисту Сергею Стерненко, которого признали виновным в похищении человека и приговорили к 7 годам колонии с конфискацией половины имущества, является необоснованным.

По его словам, судья Приморского суда Одессы процитировала свидетеля, которого на самом заседании 23 февраля не допрашивали. Об этом правозащитник, который не является основным адвокатом по делу активиста, написал в Facebook.

"Суд может обосновывать свои выводы лишь на показаниях, которые он непосредственно принимал во время судебного заседания. Суд не вправе обосновывать судебные решения показаниями, предоставленными следователю, прокурору или ссылаться на них", – отметил он.

В комментарии OBOZREVATEL Найем добавил, что такие "показания нельзя принимать во внимание, поэтому приговор Стерненко не является обоснованным". Адвокат также привел несколько пунктов по "неправильным" доказательствам:

все изъятые вещи во время обыска признаны судом допустимыми доказательствами. Хотя обыск дома у активиста проводился без адвоката, с которым ему даже не дали связаться;

судебно-медицинские экспертизы, составленные на русском языке, также признаны допустимыми. Хотя это прямое нарушение ст. 29 УПК;

свидетельство депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича суд признал достоверными;

суд отказался признавать доказательством заключение специалиста по стартовому пистолету, в котором специалист указал, что экспертиза проводилась с существенными нарушениями и пистолет не является огнестрельным оружием;

стартовый пистолет Стерненко отдал полиции добровольно. По ч. 3 ст. 263 УК это является основанием для освобождения от уголовной ответственности. Но судья также отверг этот документ, потому что добровольная выдача не зафиксирована в протоколе обыска и он в нем это не написал.

"Но Сергей Стерненко не подписывал протокол, потому что к нему не пустили адвоката!" – констатировал Найем.

Отметим, что он не является основным адвокатом по делу, по которому обвиняют одесского активиста, но помогает ему.

Напомним: в обвинительном акте по Стерненко и другому фигуранту Руслану Демчуку говорится, что они вместе с другими неустановленными лицами похитили депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича.

Как сообщал OBOZREVATEL:

обвиняемый Сергей Стерненко известен громкими акциями протеста. Так, 18 ноября в Одессе митинг против строительства многоэтажки возле Летнего театра в Горсаду перерос в драку с полицией. В результате начальник одесской полиции Дмитрий Головин получил травму головы.