При обстрелах наемников РФ на Донбассе ранены воин ВСУ и мирный житель

На Донбассе 26 мая в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований России пострадали два человека. Ранения получили украинский военнослужащий и мирный житель.

Об этом в Facebook сообщили штаб ООС и Марьинская городская военно-гражданская администрация. Отмечается, что в этот день террористы пять раз нарушили режим "тишины", на что защитники Украины открывали ответный огонь.

Так, огонь велся по позициям Вооруженных сил Украины в районе Крымского, Причепиловки, Кравногоровки, Павлополя и Авдеевки. Они применяли 120-мм и 82-мм минометы, гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В близи Авдеевки в результате снайперского огня ранения получил украинский военнослужащий. Его доставили в медицинское учреждение, состояние здоровья – удовлетворительное.

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