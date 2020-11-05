При невыясненных обстоятельствах умерли двое россиян, воевавших на Донбассе. Фото

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Расследования
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  • Скончались россияне Игорь Чумаков и Виталий Жилин

  • В соцсетях есть доказательства, что оба воевали на Донбассе на стороне оккупантов

Двое россиян, воевавших на Донбассе, умерли

Двое россиян, которые воевали на оккупированном Донбассе, умерли 28 октября и 1 ноября.

Об этом в Telegram-канале сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц"). Он отметил, что обстоятельства смерти требуют уточнений.

Это Игорь Чумаков 1974 года рождения и Виталий Жилин 1967 года рождения из Твери.

Игорь Чумаков умер 1 ноября.
Игорь Чумаков.

Последний, согласно публикациям в социальных сетях, был членом тверского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство".

Обстоятельства его смерти, как и Чумакова, неизвестны. Сказано только, что он скончался "скоропостижно".

Виталий Жилин.
Виталий Жилин умер 28 октября.
Страница Жилина в соцсети.
Жилин воевал на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, международное разведывательное сообщество обнародовало фамилии четверых российских военнослужащих, которые воевали на Донбассе летом-осенью 2014 года.

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