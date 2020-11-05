При невыясненных обстоятельствах умерли двое россиян, воевавших на Донбассе. Фото

Двое россиян, которые воевали на оккупированном Донбассе, умерли 28 октября и 1 ноября.

Об этом в Telegram-канале сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц"). Он отметил, что обстоятельства смерти требуют уточнений.

Это Игорь Чумаков 1974 года рождения и Виталий Жилин 1967 года рождения из Твери.

Последний, согласно публикациям в социальных сетях, был членом тверского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство".

Обстоятельства его смерти, как и Чумакова, неизвестны. Сказано только, что он скончался "скоропостижно".

Как сообщал OBOZREVATEL, международное разведывательное сообщество обнародовало фамилии четверых российских военнослужащих, которые воевали на Донбассе летом-осенью 2014 года.