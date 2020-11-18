16 ноября состоялось знаковое событие в деле экс-командующего Национальной гвардией, генерал-полковника Юрия Аллерова, обвиненного НАБУ и САП в заключении невыгодной государству сделки и нанесении ущерба на сумму 81 миллион гривен. Высший антикоррупционный суд осудил двух фигурантов дела - оценщиц Елену Солому и Алису Гринчук. Их обвиняли в оформлении фальшивых документов по оценке квартир, принадлежащих Нацгвардии в доме в центре Киева, что было основанием для Аллерова принять решение об обмене этих квартир на жилплощадь на окраине. За это, по данным детективов, Аллеров получил с застройщика 125 тысяч долларов наличными и квартиру для своей дочери по специальной цене. В общем, вчера Гринчук получила 4 года лишения свободы с испытательным сроком в 2 года, а Солома – 3 года лишения свободы с испытательным сроком в 1 год - приговоры крайне мягкие, и это согласовано со следствием. Обвиняемые пошли на сделку со следствием, и приговоры закрепили обвинение против основного фигуранта - генерала Аллерова.

Роковой уликой для Аллерова являются показания его подельника - владельца компании "Укрбуд" Максима Микитася, который также был выгодополучателем аферы. Микитась также пошел навстречу следствию, чтобы смягчить свой приговор. Таким образом, антикоррупционные органы подбираются к своей главной цели - генералу. И, пожалуй, после приговора по оценщицам, можно уверенно сказать, что в близкой перспективе ВАКС вынесет решение по самому Аллерову. Дело будет знаковым - НАБУ открыло его после журналистского расследования, обвиняемый - один из высших военачальников, командующий Нацгвардией, глава одного из крупнейших силовых структур в системе МВД. Доказать обвинение непросто - ведь прямого хищения нет, квартиры обменяли, но условия обмена невыгодные, и это подтверждают приговоры и показания оценщиц. В общем, это прецедент, огромный прецедент для нашего государства, будем внимательно следить за результатами дела и информировать.

Конечно, ожидает приговора и Микитась, который твердо намерен отбиться от всех обвинений и получить максимально мягки приговор. Хотя его компания "Укрбуд" печально известна остановкой всех своих строек и банкротством, последствия которого расхлебывает Киев. Год назад в интернете появилась запись, как Микитась рассказывает о том, что его поддерживают самые влиятельные люди в окружении президента Зеленского - Андрей Богдан и Андрей Ермак.

По данным депутата Антона Полякова, Микитась близко связан с мэром Чернигова Владиславом Атрошенко. Атрошенко провел сейчас в Черниговский облсовет свою партию "Рідний дім", и "Слуги народа", в общем, никакой конкуренции ему не составили. Поскольку куратором "Слуг народа" на Черниговщине является народный депутат Павел Халимон, который давно нашел с Атрошенко общий язык, и сейчас создает вместе с ним коалицию в облсовете. Этот союз может сделать Микитася вообще неуязвимым и незаменимым для власти. По иронии судьбы, Халимон также был фигурантом расследования НАБУ! Программа "Схемы" недавно рассказала, что по Халимону детективы вели расследование и пытались задокументировать вымогательство взятки, однако операция сорвалась в результате утечки информации.

Так что посмотрим, какой приговор получит Микитась, который был весьма влиятелен и "решал вопросы" при прошлой власти, и также успешно восстанавливает влияние при "слугах".

У Аллерова таких опций не будет. Будем продолжать следить за этим резонанснейшим процессом.

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