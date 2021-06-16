Преступный центр уклонения от налогов конвертировал более 1 млрд грн в год – ГФС

Сотрудники налоговой милиции Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) в Киеве совместно с работниками Офиса крупных налогоплательщиков ГФС при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах разоблачили масштабный центр минимизации налогов.

Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в Facebook. Установлено, что организованная группа лиц, зарегистрировала на имя подставных лиц ряд субъектов хозяйствования в Киеве, Киевской, Донецкой, Николаевской, Львовской и других областях с целью организации деятельности масштабного транзитно-конвертационного центра.

В дальнейшем фиктивные общества использовались для предоставления предприятиям реального сектора экономики услуг по уклонению от налогообложения, по формированию незаконного налогового кредита по налогу на добавленную стоимость, перевод безналичных средств предприятий в наличные.

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Налоговый кредит предприятий транзитно-конвертационной группы формировался за счет предприятий-импортеров и предприятий реального сектора экономики, имеющих в обращении наличные средства, за соответствующую плату в размере 3-8% от суммы предоставленных услуг.

В дальнейшем через цепь предприятий ТКГ осуществлялась подмена номенклатуры ТМЦ необходимой для "выгодоприобретателей". Проконвертированные таким образом средства возвращались должностным лицам предприятий реального сектора экономики за исключением 8-13% от оборота, которые служили вознаграждением за предоставленные услуги.

Большинство предприятий были зарегистрированы в Донецке и Донецкой области. Основными "выгодоприобретателями" были строительные и сельско-хозяйственные предприятия. Уже установлено, что фигуранты умышленно уклонились от уплаты налогов на сумму более 31 млн гривен. Общий ориентировочный объем проконвертированных средств за 2020-2021 года составил более 1 млрд грн.

Правоохранители провели ряд санкционированных обысков у членов организованной группы, причастных к противоправной деятельности. Во время одного из обысков, охрана офисного центра, расположенного в центре Киева, оказывала сопротивление сотрудникам налоговой милиции.

Всего по результатам обысков обнаружено и изъято 130 тысяч долларов США наличными (в эквиваленте более 3,5 млн гривен), печати СХД, задействованные в противоправных схемах, и средства связи, которыми пользовались злоумышленники. Досудебное расследование продолжается, сообщили в ГФС.

"Неотъемлемой составляющей почти всех теневых финансовых схем является транзитно-конвертационные центры. Приведенный выше пример ярко показывает объемы вреда который наносит государственному бюджету деятельность таких схем. Аналитический отдел ГФС осуществляет анализ деятельности субъектов хозяйственной деятельности, следственно-оперативные подразделения отрабатывают выгодоприобретателей. В результате совместной, комплексной работы, деятельность таких центров останавливается и обеспечивается возмещение причиненного государству ущерба. Призываю весь бизнес работать по-честному. Совместными усилиями мы наведем порядок в экономической сфере, преодолеем теневой сектор экономики, обеспечим необходимое наполнение бюджета нашей страны и укрепим экономическую безопасность государства", – заявил глава ГФС Вадим Мельник.