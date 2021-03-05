В Харькове оставили "послание" словацким дипломатам после скандала с шуткой о Закарпатье и РФ

В Харькове неизвестные оставили надпись на здании консульства Словакии в ответ на скандальную шутку премьер-министра страны Игоря Матовича.

Словацкий политик сказал, что в обмен на российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" пообещал Закарпатье. Новость об этом вызвала широкий резонанс и международный скандал, а в Харькове после этого разрисовали почетное консульство. Фото опубликовал местный Telegram-канал "ХС | Харьков".

Надпись на фасаде здания гласит: "Меняем Словакию на Крым". Она появилась в четверг, 4 марта.

Кто мог оставить это послание словацким дипломатам, не сообщается.

Напомним, премьер-министр Словакии извинился перед Украиной за свою неудачную шутку о Закарпатье.

За инцидент с Матовичем также принес извинения министр иностранных дел Словакии Иван Корчок.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в эфире одной из словацких радиостанций 2 марта премьер-министр Матович заявил, что пообещал России в обмен на вакцину "Закарпатскую Украину". После этого он объяснил, что пошутил.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в шутку предложил Матовичу обменять российскую вакцину на "несколько регионов Словакии".

На событие также отреагировал нардеп от партии "Слуга народа" Максим Бужанский. Он назвал шутку словацкого политика очень неудачной и отметил, что украинское Министерство иностранных дел должно обратиться по этому поводу к послу.