Представители ОРДЛО передали списки на обмен, которых Украина ждала полгода

Представители ОРДЛО в апреле передали Украине списки на обмен удерживаемыми лицами.

Об этом сообщила член украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу, участница гуманитарной подгруппы Татьяна Иванова в эфире телеканала "Украина 24".

По ее словам, количество людей в списках пока уточняется, но обмен данными документами стал "маленьким, но существенным шагом", дающим надежду на освобождение пленных.

"Украинская сторона передала списки на обмен пленными еще полгода назад, а то и больше. Все это время Украина настаивала на том, чтобы нам так же зеркально были предоставлены списки со стороны ОРДЛО. Очень долго эти списки не передавались, и в апреле этого года мы все-таки эти списки получили", – сказала Иванова.

Она добавила, что информация "с той стороны не соответствует действительности". Так, на предыдущем заседании ТКГ было предложено, чтобы Украина приняла четырех человек не в рамках обмена, а как "их добрую волю".

"И глава украинской делегации сказал, что мы готовы принять их и других, кого бы нам не передали. К сожалению, это трактуется по-другому", – отметила Татьяна Иванова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что Россия на переговорах по Донбассу блокирует процесс обмена пленными, привязывая его к политическим вопросам.