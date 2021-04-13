"Представители Л/ДНР" снова сорвали заседание ТКГ: Гармаш рассказал детали

Во вторник, 13 апреля, снова не состоялось заседание подгруппы Трехсторонней контактной группы по политическим вопросам из-за того, что российская сторона пригласила Майю Пирогову, осужденную в Украине за терроризм.

Как сообщил в Facebook член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш, координатор политической подгруппы от ОБСЕ Пьер Морель дипломатично перенес заседание на 27 апреля.

"За это время он надеется, что ТКГ удастся как-то урегулировать проблему с террористкой Майей Пироговой, которую ОРДО приводят на переговоры без всякого официального статуса и легитимизации. Украина, как известно, заявила, что не будет сидеть за одним переговорным столом (пусть и виртуальным) с человеком, осужденным судом и объявленным в розыск", – отметил Гармаш.

По его словам, приглашенные РФ представители ОРДО подошли к проблеме "творчески" и, симметрично Украине, заявили, что в "ДНР" открыто дело против члена украинской делегации Дениса Казанского, поэтому для них является неприемлемым его участие в переговорах.

"Это спустя 11 месяцев работы Дениса в ТКГ. Его обвиняют по статье, которая предусматривает смертную казнь с конфискацией имущества", – подчеркнул член украинской делегации.

При этом приглашенная РФ из ОРДЛО "эксперт" Михайлова не смогла ответить на вопрос представителя Украины в политической подгруппе Андрея Костина, "судом какого государства осужден Казанский?"

"Кроме обмена Пироговой на Казанского, российские представители из ОРДЛО предложили еще два варианта: просто игнорировать факт наличия уголовных дел и продолжать работать с Пироговой и Казанским; либо вообще продолжать переговоры только с "официальными" представителями "сторон", без участия экспертов и советников", – добавил Гармаш.

Однако представитель Украины остался принципиальным и заявил, что все члены украинской делегации введены в нее официальными нотами МИД и будут участвовать в заседаниях рабочих групп и ТКГ.

Также Костин напомнил, что сторонами переговоров являются Украина и Россия при посредничестве ОБСЕ, а ОРДЛО не являются членами ТКГ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россия уже пыталась привлечь Пирогову к переговорам в ТКГ, представив ее как "эксперта" из Донецка.

Майя Пирогова в 2007 году была осуждена за мошенничество и квартирные афера, а в 2018-м – за терроризм (заочно).