Празднуем день юриста вместе с НАБУ и СБУ

Сегодня Детективы НАБУ совместно с СБУ начали проводить обыски по месту жительства физических лиц, офисов ряда компаний и других объектов в рамках расследования возможных злоупотреблений, по которым Украинскому Дунайскому пароходству нанесен ущерб в особо крупных размерах. Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с ноября прошлого года.

Ровно год назад, 8 октября, бывший глава Украинского Дунайского пароходства Дмитрий Чалый, тот самый, который говорил, что компания банкрот, но он ее готов приватизировать, был освобожден от должности. Тогда мы начали полную перезагрузку работы компании, которая к тому времени имела за плечами многочисленные долги и коррупцию, полученную от предыдущего руководства.

Через месяц УДП возглавил новый руководитель – Алексей Хомяков, перед которым была поставлена задача не только вывести компанию в прибыль (это им удалось – 34,6 млн прибыли заработала компания несмотря на коронакризис по результатам I-го полугодия этого года), но и максимально способствовать в расследовании коррупционных схем на предприятии, которыми намеренно доводили компанию к банкротству. Речь идет, в том числе о возможном незаконном отчуждении 32 лихтеров (барж), принадлежащих УДП и которые в дальнейшем были вывезены за границу.

И еще раз поздравляю всех юристов с вашим профессиональным праздником