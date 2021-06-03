Суслова – о порно-скандале в Киевской области: необходимо увеличить наказание за продажу детей в рабство

Государство должно немедленно отреагировать на увеличение количества случаев сексуального насилия над детьми. Прежде всего необходимо усилить уголовную ответственность за торговлю людьми.

Об этом на странице в Facebook сообщила правозащитница, лидер Женского движения "За Будущее" Ирина Суслова. Она отметила, что сейчас наказание за торговлю людьми, в том числе – детьми, которых продают в сексуальное рабство, в Украине слишком лояльное.

Так, накануне в Киевской области задержали мужчину, который изготавливал порнографические материалы с участием собственных несовершеннолетних дочерей. А также предлагал знакомым вступить с девушками в половые отношения.

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"В случае с мужчиной из Киевской области – преступление раскрыла киберполиция. Через интернет он продавал порнографические материалы с участием собственных детей. А кроме того, предлагал своим знакомым вступить в половые отношения с сестрами. И были те, кто на такое предложение соглашался – среди них 53-летний житель Киевской области. А теперь внимание. За торговлю детьми отцу грозит до 5 лет заключения. Мне одной кажется, что для такого преступления это слишком мягкое наказание?" – отметила правозащитница.

Ирина Суслова добавила, что сейчас в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №5134 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усиления уголовной ответственности за торговлю людьми", к разработке которого присоединилось Женское движение совместно с народным депутатом Украины – представителем депутатской группы "Партия "За Будущее" Дмитрием Лубинцем и многими другими депутатами.

По ее словам, документ предлагает определить как уголовное преступление "дарение", "аренду", предоставление в "безвозмездное пользование", передачу человека в счет погашения долга и т.д., а также – увеличить минимальный срок лишения свободы за торговлю людьми до 6 лет. Кроме того, в законопроекте установлено, что ответственность за торговлю людьми должна наступать независимо от наличия согласия потерпевшего на эксплуатацию.

Заметим, что сейчас УК предусматривает наказание за торговлю людьми в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет. Однако одновременно суды при рассмотрении таких дел часто выносят приговоры, которые предусматривают до 5 лет лишения свободы, что дает возможность применения испытательного срока. То есть за торговлю людьми в итоге можно получить и 3 года.

"Законопроект на рассмотрении ВРУ уже почти полгода. Чего мы ждем? Единственный вопрос, который возникает у меня сейчас. Однако, только принятия этого закона – мало. Государство должно немедленно на всех уровнях отреагировать на увеличение количества случаев сексуального насилия над детьми", – считает правозащитница.

Напомним, накануне Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что Украина входит в тройку лидеров стран-производителей детской порнографии. А каждый 5-й ребенок в нашей стране хотя бы раз в жизни пережил сексуальное насилие. В то же время с прошлого года количество открытых уголовных производств по факту сексуального насилия над детьми в Украине выросло – на треть.