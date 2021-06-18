На Волыни отец похитил 3-летнего сына, а мачеха его развращает: правозащитница обратилась к Генпрокурору

В Нововолынске мужчина похитил трехлетнего сына из дома бабушки, а теперь ребенка развращают. Против отца открыто около 20 уголовных производств, однако мальчика больше года не могут вернуть родной матери.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила правозащитница Ирина Суслова. По ее словам, у женщины по имени Маричка в апреле 2020 года биологический отец похитил ее трехлетнего сына Матвея – прямо из дома бабушки и в сопровождении полиции (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Более года сын живет с отцом и его новой женой. Изредка мама может ребенка видеть. Матвей часто болеет... Сейчас его выписали из больницы, где он находился в реанимации после очередного осложнения. Однако попытки матери попасть к родному ребенку – закончились побоями с стороны отца..." – сообщила правозащитница.

Она отметила, что сейчас открыто уголовное производство. Однако история имеет и другие детали – ребенка развращают.

"Новая жена отца – Надежда Макарчук – очень любит Матфея. И кажется, даже слишком. В сеть попали видео, где она спит на одной кровати с ребенком, долго целует его в губы и говорит, что "не хочет быть сверху". На другом видео он без белья, а женщина полуголая трется об него", – рассказала правозащитница.

Она добавила, что за побои и другие нарушения против биологического отца и его новой жены уже открыто около 20 уголовных производств. Однако реального наказания добиться до сих пор не удается. Поэтому в Генеральную прокуратуру Украины и к Уполномоченному ВРУ по правам человека было направлено обращение с требованием взять дело на контроль.

"Хочу обратиться в местные органы опеки, к начальнику Нацполиции в Нововолынске и работникам Полиции Волынской области, которые присутствовали во время похищения ребенка отцом. Как случилось, что полиция способствовала похищению ребенка отцом? Как случилось, что родная мать терпит побои и абсолютно безосновательно лишена возможности видеть своего сына год? Как может быть, что ребенка оставляют жить в доме, где его развращают? Проверьте эти факты – отреагируйте. Или напишите заявление об увольнении прямо сейчас! Потому что просто так мы эту историю не оставим", – заявила лидер Женского движения.