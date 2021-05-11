Правозащитники заявили об убийстве в Крыму мусульманина: ФСБ назвала его 'террористом'. Фото и видео

В оккупированном Россией Крыму, под Симферополем, сотрудники ФСБ застрелили мусульманина. При этом в ведомстве назвали его "членом международных террористических организаций", хотя правозащитники утверждают обратное.

Активистка "Крымской солидарности" Лутфие Зудиева на своей странице в Facebook уточнила, что мусульманина Аюба Рахимова убили во время обысков в недостроенном доме. Она также опубликовала фото с места происшествия (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"В Симферополе в микрорайоне Дубки расстрелян в недостроенном доме мусульманин – узбек Аюб (Наби) Рахимов. Вчера его видели на ифтаре в Симферопольском районе Ак-Мечеть. Мужчина, по словам знакомых и соседей, зарабатывал на жизнь тем, что готовил пищу для разговения на Ифтар", – отметила женщина.

Правозащитница добавила, что жену Рахимова отвезли в здание Следственного комитета. Сейчас ей оказывают юридическую помощь.

В то же время в ФСБ РФ заявили, что мужчина якобы "оказал вооруженное сопротивление" и обнародовали видео с места убийства.

"При силовой поддержке спецподразделений ФСБ России и Росгвардии проведено оперативно-боевое мероприятие, целью которого являлось задержание объявленного в розыск члена международных террористических организаций. В ходе проведения оперативно-боевого мероприятия на территории муниципального образования "Городской округ Симферополь" подозреваемый открыл стрельбу по сотрудникам ФСБ, тем самым оказав вооруженное сопротивление. В процессе боестолкновения боевик был нейтрализован", – приводит ТАСС сообщение ведомства.

Зудиева в свою очередь отметила, что не может верить данным силовиков, которые отправили в тюрьмы более 80 невиновных крымских татар, о том, что мужчина оказал "вооруженное сопротивление".

Правозащитница добавила, что у Рахимова остались 11-летняя дочь и 15-летний сын.

Видео следственных действий на месте происшествия:

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 апреля оккупанты провели обыски в доме крымского татарина Эльдара Фетляева.