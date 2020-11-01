"Правая рука" главы КСУ учился в одном вузе с отравителем Скрипалей

Один из судей Конституционного суда Украины Александр Литвинов окончил тот же военный вуз, что и участник отравления Сергея и Юлии Скрипаль Анатолий Чепига.

Об этом свидетельствуют данные из биографии судьи на официальном сайте КСУ. Также после этого он проходил военную службу на командных должностях (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Судья Александр Литвинов. КСУ

"После окончания в 1988 году Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Рокоссовского проходил военную службу на командных должностях", – отмечается на сайте суда.

При этом на каких именно должностях он служил, информации нет.

Биография Александра Литвиинова. КСУ

В свою очередь бывший журналист, член наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко отмечает, что Литвинов является "правой рукой" главы КСУ Александра Тупицкого.

"Он назначен (беглым президентом Виктором) Януковичем по квоте съезда судей. В Конституционном суде за глаза его называют "москвич" и "смотрящий". Литвинов был докладчиком по делу о признании неконституционным закона о НАБУ. Версия о геополитической игре руками КСУ находит свое подтверждение", – написал он на своей странице в Facebook.

Военное училище в Благовещенске. Google Maps

Лещенко подчеркнул, что военное училище, где учился Литвинов и Чепига, расположено в Благовещенске Амурской области, который является единственным административным центром региона РФ, находящийся на государственной границе с Китаем.

Военное училище в Благовещенске. voinskayachast.net

"Город Благовещенск является форпостом России на берегах Амура, защищая дальневосточные рубежи РФ. До конца 1980-х годов въезд для жителей других регионов СССР в пограничный Благовещенск был ограничен, въезд иностранцев был воспрещен. Для посещения города требовалось приглашение друзей или родственников и специальный пропуск", – отметил он.

Facebook Сергея Лещенко.

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