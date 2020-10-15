Генерал ВСУ Кривонос объяснил, почему позиция Украины в ТКГ проигрышная

Позиция украинской делегации в Трехсторонней контактной группе на сегодняшний день является проигрышной.

Такое заявление в блиц-интервью в эфире телеканала Obozrevatel TV сделал генерал Вооруженных сил Украины, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос. "Мы всегда в положении младшего и того, кто оправдывается", – сказал он.

Генерал обратил внимание на тактику, которую выбрала российская сторона. Россияне всегда "говорят первыми", пытаются навязывать свои предложения, а представители Украины пытаются реагировать на это.

"Мы должны быть активными. Мы независимое самостоятельное государство, которое имеет поддержку на международном уровне. Поэтому наша позиция должна быть значительно жестче", – отметил Кривонос.

В частности, он напомнил об истории с инспекцией позиций Вооруженных сил Украины в районе Шумов. По мнению генерала, риторика украинской стороны должна была быть такой: "Вы хотите Шумы? Пожалуйста. Но мы хотим посмотреть на наш Докучаевск и наше Дебальцево, потому что, согласно Минских договоренностей, эти два города являются украинской территорией".

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Как писал OBOZREVATEL, глава российской делегации в ТКГ Борис Грызлов сообщил, что Россия предложила подготовить новую "дорожную карту" по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе.