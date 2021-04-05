Позиции ВСУ на Донбассе обстреляли из гранатомета

За минувшие сутки, 4 апреля, российские оккупационные войска один раз обстреляли украинские позиции на Донбассе.

Как сообщает в Facebook пресс-центр штаба ООС, враг вел огонь в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Южное. Противник стрелял из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

С начала текущих суток, 5 апреля, нарушения режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, что 3 апреля недалеко от поселка Шумы Донецкой области (в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север") погиб военнослужащий Объединенных сил, подорвавшись на минно-взрывном устройстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала значительное количество вооружения оккупантов.