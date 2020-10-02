Адский пожар в Луганской области выжег целые поселки. Новые фото трагедии

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Расследования
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  • По состоянию на 2 октября в регионе зафиксировано 146 пожаров, из них 116 ликвидировано

  • В Луганской области объявили чрезвычайную ситуацию природного характера

  • 17 человек госпитализировали с отравлением угарным газом и ожогами различной степени

Пожар в Сиротино

В сети появились жуткие фото последствий масштабных пожаров в Луганской области, которые унесли жизни семи человек, еще четверо считаются пропавшими без вести.

Снимки были опубликованы в пятницу, 2 октября, на Telegram-канале первого командира полка "Азов" Андрея Билецкого, странице в Facebook фотографа Алексея Ковалева, а также в волонтерских сообществах.

От огня пострадали жилые дома.
Сгоревшие детские велосипеды.

Как написал Билецкий, огонь охватил 19 000 гектаров леса и 32 населенных пункта.

Пожарные несколько дней боролись с огнем.
Огонь повредил имущество местных жителей.
Волонтеры на месте возгорания.
Спасатели и волонтеры работали вместе.
Волонтеры собирали гуманитарную помощь пострадавшим.

Как отметили в волонтерской Facebook-группе "Восток SOS", в поселке Сиротино пострадали около 60% домохозяйств.

Сгоревший дом в Сиротино.
От огня пострадала машина.
Разрушенный участок.
Пожарные на месте ЧП.

Добавим, следствие проверяет все версии возникновения масштабных пожаров в регионе, основные из них:

  • обстрелы незаконными вооруженными формированиями с неподконтрольной территории Луганской области;

  • умышленный поджог;

  • самовозгорание травы и леса вследствие погодных условий;

  • неосторожное обращение с огнем.

Последствия пожаров в Сиротино в объективе Ковалева:

Сиротино.
В поселке сгорели несколько домов.
Огонь уничтожил здания.
Сгоревшая теплица.
Мужчина тушит огонь с ведром.
Участок, который пострадал от огня.
Разрушения в поселке.
Спасатели за работой.

Журналистка Ирина Козырева на странице в Facebook рассказала, что в пожаре в Сиротино погибли домашние животные.

Осторожно, фото 18+!

Адский пожар в Луганской области выжег целые поселки. Новые фото трагедии
В Сиротино в огне погибла корова.

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