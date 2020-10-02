Адский пожар в Луганской области выжег целые поселки. Новые фото трагедии
По состоянию на 2 октября в регионе зафиксировано 146 пожаров, из них 116 ликвидировано
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В сети появились жуткие фото последствий масштабных пожаров в Луганской области, которые унесли жизни семи человек, еще четверо считаются пропавшими без вести.
Снимки были опубликованы в пятницу, 2 октября, на Telegram-канале первого командира полка "Азов" Андрея Билецкого, странице в Facebook фотографа Алексея Ковалева, а также в волонтерских сообществах.
Как написал Билецкий, огонь охватил 19 000 гектаров леса и 32 населенных пункта.
Как отметили в волонтерской Facebook-группе "Восток SOS", в поселке Сиротино пострадали около 60% домохозяйств.
Добавим, следствие проверяет все версии возникновения масштабных пожаров в регионе, основные из них:
обстрелы незаконными вооруженными формированиями с неподконтрольной территории Луганской области;
умышленный поджог;
самовозгорание травы и леса вследствие погодных условий;
неосторожное обращение с огнем.
Последствия пожаров в Сиротино в объективе Ковалева:
Журналистка Ирина Козырева на странице в Facebook рассказала, что в пожаре в Сиротино погибли домашние животные.
Осторожно, фото 18+!
Как сообщал OBOZREVATEL:
вооруженные формирования России на Донбассе в ночь на четверг, 1 октября, совершили обстрел лесного массива. В результате возник еще один очаг пожара в Луганской области.
На утро 1 октября огонь подошел к линии разграничения. К тушению очагов возгораний привлекли авиацию. На ситуацию отреагировал президент Владимир Зеленский.
Глава Луганской военно-гражданской администрации Геннадий Москаль считает, что причиной такого масштабного распространения пожаров в регионе стали "непрофессионализм" и "бездействие" местной власти.
Министр внутренних дел Арсен Аваков допустил, что к возможным поджогам могут быть причастны боевики.
В поселке Сиротино под Северодонецком во время лесных пожаров полностью сгорело кладбище.