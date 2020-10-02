Адский пожар в Луганской области выжег целые поселки. Новые фото трагедии

В сети появились жуткие фото последствий масштабных пожаров в Луганской области, которые унесли жизни семи человек, еще четверо считаются пропавшими без вести.

Снимки были опубликованы в пятницу, 2 октября, на Telegram-канале первого командира полка "Азов" Андрея Билецкого, странице в Facebook фотографа Алексея Ковалева, а также в волонтерских сообществах.

Как написал Билецкий, огонь охватил 19 000 гектаров леса и 32 населенных пункта.

Как отметили в волонтерской Facebook-группе "Восток SOS", в поселке Сиротино пострадали около 60% домохозяйств.

Добавим, следствие проверяет все версии возникновения масштабных пожаров в регионе, основные из них:

обстрелы незаконными вооруженными формированиями с неподконтрольной территории Луганской области;

умышленный поджог ;

самовозгорание травы и леса вследствие погодных условий;

неосторожное обращение с огнем.

Последствия пожаров в Сиротино в объективе Ковалева:

Журналистка Ирина Козырева на странице в Facebook рассказала, что в пожаре в Сиротино погибли домашние животные.

Осторожно, фото 18+!

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