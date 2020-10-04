От мамы осталось полчерепа, косточки и серьга, – дочь 64-летней жертвы пожаров на Луганщине. 18+

Одна из погибших в масштабных пожарах в Луганской области – 64-летняя Людмила – сгорела в своем доме живьем.

Как передает ТСН, женщину четыре дня считали пропавшей без вести, а от ее дома осталось пепелище (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Полчерепа и косточки, и серьга. Даже похоронить ничего", – рассказала дочь погибшей Людмила Чумак.

По ее словам, семья была дома, когда село загорелось. Мужчина побежал за машиной, а жене сказал бежать из дома. Что произошло дальше – неизвестно.

"Мы понимаем, что она, видимо, вернулась за документами, за деньгами. Там стоял сейф в углу. И может сердце схватило, у нее были проблемы с сердцем", – сказала дочь погибшей.

Всего подтверждено 11 жертв пожаров, еще 18 человек находятся в больницах, сотни семей остались без крыши над головой.

По данным спасателей, из восьми основных очагов огня, которые остались 4 октября, потушили половину. В трех местах пламя локализовали.

Огонь пытаются остановить вблизи села Смоляниново, где выжжено почти полторы тысячи гектаров леса.

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