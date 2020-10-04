Пожары на Луганщине начали отступать, спасатели назвали масштабы катастрофы
В воскресенье, 4 октября, в Луганской области продолжалось тушение огня. Предварительно площадь возгорания составила более 20 тысяч гектар.
Однако из 8 основных очагов пожаров лесных массивов, камыша и сухой растительности 4 очага ликвидированы, а еще на 3 возгорание локализовано, сообщила пресс-служба ГСЧС.
Напомним, вечером 3 октября спасатели остановили горение камыша и сухой растительности вблизи населенных пунктов Песчаное, Нижнетеплое и Артема Станично-Луганского района.
Отмечается, что авиацией ГСЧС за минувшие сутки на лесные пожары было сброшено 504 тонн воды. На протяжении 4 октября на территории Луганской области было совершено еще 12 сбросов (96 тонн воды).
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Луганской области в нескольких районах загорелись леса.
Зафиксировано 146 очагов, из них 1 октября 116 было ликвидировано.
В Станично-Луганской РГА сообщили, что ситуацию с тушением пожаров осложнило наличие множества взрывоопасных предметов, которые детонируют от высокой температуры.
По состоянию на утро 1 октября пожары подошли к линии разграничения.
Вооруженные формирования России на Донбассе в ночь на четверг, 1 октября, совершили обстрел лесного массива. В результате возник еще один очаг пожара в Луганской области.
Количество погибших в масштабных пожарах в Луганской области выросло до 11 человек.
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