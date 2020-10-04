Пожары на Луганщине начали отступать, спасатели назвали масштабы катастрофы

Алексей Титофф Расследования 08:55, 4.10.2020 Обновлено: 15:11, 4.10.2020

В воскресенье, 4 октября, в Луганской области продолжалось тушение огня. Предварительно площадь возгорания составила более 20 тысяч гектар.

Однако из 8 основных очагов пожаров лесных массивов, камыша и сухой растительности 4 очага ликвидированы, а еще на 3 возгорание локализовано, сообщила пресс-служба ГСЧС.

Напомним, вечером 3 октября спасатели остановили горение камыша и сухой растительности вблизи населенных пунктов Песчаное, Нижнетеплое и Артема Станично-Луганского района.

Пожар на Луганщине
ГСЧС

Отмечается, что авиацией ГСЧС за минувшие сутки на лесные пожары было сброшено 504 тонн воды. На протяжении 4 октября на территории Луганской области было совершено еще 12 сбросов (96 тонн воды).

Ликвидация огня
ГСЧС
Тушение огня на Луганщине
ГСЧС
Пожары в Луганской области
ГСЧС

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