Пожары на Луганщине до сих пор не потушили, спасатели назвали масштабы катастрофы
Спасатели локализовали пожар в трех населенных пунктах
За сутки на лесные пожары было сброшено 504 тонн воды
Состоянием на утро 4 октября в Луганской области продолжается тушение огня. Предварительно площадь возгорания составила более 20 тысяч гектар.
Как сообщает пресс-служба ведомства, спасатели тушат шесть основных очагов возгорания, пять из которых локализованы.
"В 19:30 3 октября пожар камыша и сухой растительности вблизи населенных пунктов Песчаное, Нижнетеплое и Артема Станично-Луганского района ликвидирован", – говорится в сообщении.
Отмечается, что авиацией ГСЧС за минувшие сутки на лесные пожары было сброшено 504 тонн воды.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Луганской области в нескольких районах загорелись леса.
Зафиксировано 146 очагов, из них 1 октября 116 было ликвидировано.
В Станично-Луганской РГА сообщили, что ситуацию с тушением пожаров осложнило наличие множества взрывоопасных предметов, которые детонируют от высокой температуры.
По состоянию на утро 1 октября пожары подошли к линии разграничения.
Вооруженные формирования России на Донбассе в ночь на четверг, 1 октября, совершили обстрел лесного массива. В результате возник еще один очаг пожара в Луганской области.
Количество погибших в масштабных пожарах в Луганской области выросло до 11 человек.
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