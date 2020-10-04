Пожары на Луганщине до сих пор не потушили, спасатели назвали масштабы катастрофы

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Расследования
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  • Спасатели локализовали пожар в трех населенных пунктах

  • За сутки на лесные пожары было сброшено 504 тонн воды

Пожары на Луганщине до сих пор не потушили, спасатели назвали масштабы катастрофы

Состоянием на утро 4 октября в Луганской области продолжается тушение огня. Предварительно площадь возгорания составила более 20 тысяч гектар.

Как сообщает пресс-служба ведомства, спасатели тушат шесть основных очагов возгорания, пять из которых локализованы.

"В 19:30 3 октября пожар камыша и сухой растительности вблизи населенных пунктов Песчаное, Нижнетеплое и Артема Станично-Луганского района ликвидирован", – говорится в сообщении.

Пожар на Луганщине

Отмечается, что авиацией ГСЧС за минувшие сутки на лесные пожары было сброшено 504 тонн воды.

Ликвидация огня
Тушение огня на Луганщине
Пожары в Луганской области

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