Количество жертв масштабных пожаров на Луганщине выросло

Дарья Дурова Расследования 20:37, 1.10.2020 Обновлено: 21:52, 1.10.2020

В четверг, 1 октября, количество погибших в масштабных пожарах в Луганской области выросло до 11 человек (ранее было известно о девяти).

Такие данные по состоянию на 19:00 приведены на сайте Офиса генпрокурора Украины. Причины ЧП пока не установлены.

Пресс-служба отметила, что 17 пострадавших с ожогами и отравлением угарным газом доставлены в медучреждения для оказания первоочередной помощи.

"Общее количество пострадавших, погибших и размер ущерба, причиненного пожарами, устанавливается", – говорится в сообщении.

Напомним, из-за возгораний в регионе объявили чрезвычайную ситуацию природного характера.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

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