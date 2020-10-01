Количество жертв масштабных пожаров на Луганщине выросло
Площадь пожаров на Луганщине составила более 11 тысяч гектаров
В зону поражения попал 31 населенный пункт
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила об открытии уголовных производств
В четверг, 1 октября, количество погибших в масштабных пожарах в Луганской области выросло до 11 человек (ранее было известно о девяти).
Такие данные по состоянию на 19:00 приведены на сайте Офиса генпрокурора Украины. Причины ЧП пока не установлены.
Пресс-служба отметила, что 17 пострадавших с ожогами и отравлением угарным газом доставлены в медучреждения для оказания первоочередной помощи.
"Общее количество пострадавших, погибших и размер ущерба, причиненного пожарами, устанавливается", – говорится в сообщении.
Напомним, из-за возгораний в регионе объявили чрезвычайную ситуацию природного характера.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
В Луганской области в нескольких районах загорелись леса.
Зафиксировано 146 очагов, из них 1 октября 116 было ликвидировано.
В Станично-Луганской РГА сообщили, что ситуацию с тушением пожаров осложнило наличие множества взрывоопасных предметов, которые детонируют от высокой температуры.
По состоянию на утро 1 октября пожары подошли к линии разграничения.
Вооруженные формирования России на Донбассе в ночь на четверг, 1 октября, совершили обстрел лесного массива. В результате возник еще один очаг пожара в Луганской области.
Арсен Аваков допустил, что к возможным поджогам могут быть причастны боевики.