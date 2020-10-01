Количество жертв масштабных пожаров на Луганщине выросло

В четверг, 1 октября, количество погибших в масштабных пожарах в Луганской области выросло до 11 человек (ранее было известно о девяти).

Такие данные по состоянию на 19:00 приведены на сайте Офиса генпрокурора Украины. Причины ЧП пока не установлены.

Пресс-служба отметила, что 17 пострадавших с ожогами и отравлением угарным газом доставлены в медучреждения для оказания первоочередной помощи.

"Общее количество пострадавших, погибших и размер ущерба, причиненного пожарами, устанавливается", – говорится в сообщении.

Напомним, из-за возгораний в регионе объявили чрезвычайную ситуацию природного характера.

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