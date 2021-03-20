Пожар в доме престарелых в Харькове: суд вынес новое решение по подозреваемым

В Харькове подозреваемых по делу о пожаре с погибшими в нелегальном доме престарелых "Золотое время" оставили под стражей.

Такое решение вынес Киевский райсуд Харькова, сообщил для "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.

"Всем четверым суд продлил содержание под стражей без определения залога", – сказал он.

Напомним, что были арестованы четыре человека: владелец домовладения Славик Акопян, который сдал двухэтажное здание под пансионат, арендатор дома Вячеслав Кравченко и его супруга Ольга, которая руководила учреждением. Также задержан администратор Игорь Мирончук, который координировал работу пансионата.

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 января в пожаре в нелегальном доме престарелых "Золотое время" погибли 15 человек.

22 января в Харькове объявили день траура по погибшим. Президент Владимир Зеленский назначил на 23 января всеукраинский траур.

После трагедии в доме престарелых правоохранители обнаружили еще 32 подобных заведения, которые работали незаконно в Харьковской области. В этих учреждениях находятся 72 наркозависимых и 218 пожилых людей, нуждающихся в уходе.

Всех четырех подозреваемых по делу о пожаре в доме престарелых в Харькове взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога.