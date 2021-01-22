Пожар в доме престарелых в Харькове: стала известна стоимость жилья в "огненной ловушке"
В нелегальном доме престарелых в Харькове, где в ходе пожара погибли 15 человек, стоимость проживания в месяц составляла 6 тысяч гривен, в сутки – 450 грн.
Всего в незарегистрированном пансионате "Золотое время" вмещалось 35 человек. Об этом говорят данные из открытых источников.
Сам дом престарелых обустроили в двухэтажном доме, который находился в частном секторе Холодногорского района Харькова. Но по словам директора областного департамента соцзащиты населения Юрия Шпараги, по указанному адресу ни один дом престарелых не зарегистрирован – ни частный, ни коммунальный, ни государственный.
Однако местные жители рассказали, что около пансионата находился еще один пансионат для пожилых "Уютный дом" (улица Верхняя Гиевская, 121), и владелец обеих учреждений – один и тот же человек Акопян Славик Цолакович.
Напомним, 21 января в Харькове в пожаре в нелегальном доме престарелых "Золотое время" (ул. Нижняя Гиевская, 150Б) погибли 15 человек.
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