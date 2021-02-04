Пожар в COVID-отделении больницы Запорожья: стало известно о еще двух пострадавших

Вследствие смертельного пожара в реанимационном отделении инфекционной больницы Запорожья, где находились больные с COVID-19, пострадали еще два человека. Это анестезиолог и медбрат, которых госпитализировали с ожогами и отравлением продуктами горения.

По факту трагедии, которая произошла в ночь на 4 февраля, начато расследование. Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова на странице в Facebook.

"В реанимационном боксе COVID-отделения погибли три пациентки и анестезиолог. Женщинам было 91, 76 и 64 года, доктору – 26. Все больные находились под аппаратами ИВЛ. Предварительная причина гибели – отравление угарным газом", – подчеркнула она.

По ее словам, всего в очаге опасности находились 12 человек, 8 из них были спасены, двое – это еще один анестезиолог и медбрат, их госпитализировали.

Венедиктова отметила, что причины возгорания все еще устанавливаются. Уже были допрошены 5 человек, следственные действия продолжаются.

По факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекших гибель людей, зарегистрировано уголовное производство по ч. 2 ст. 270 УК Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, пожар в одном из корпусов Запорожской областной инфекционной больницы вспыхнул на первом этаже в реанимации, в частности, в палате на 20 кв. м. Погибло 4 человека, было известно о двух пострадавших.