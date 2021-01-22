В Харькове Зеленскому пожаловались на скорую, отказавшуюся ехать к горящему дому престарелых. Видео

Президенту Украины Владимиру Зеленскому пожаловались, что скорая помощь якобы не хотела выезжать на вызов к месту смертельного пожара в доме престарелых в Харькове.

Об инциденте главе государства сообщила местная жительница, когда Зеленский общался с гражданами в ходе визита в Харьков. Фрагмент разговора, снятый очевидцем, опубликовал Telegram-канал Netipichnyi_Kharkov (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Женщина рассказала, что вместе со своим ребенком выносила стариков из горящего дома. При этом скорая на место ЧП сперва ехать якобы отказалась: по словам харьковчанки, оправдавшись тем, что это "не их компетенция".

На повышенных тонах женщина возмутилась, что в Харькове есть проблемы с вызовом медиков.

Жительница города сообщила, что семь бригад скорой помощи приехали к дому престарелых только после того, как на место прибыли сотрудники ГосЧС.

Зеленский, очевидно, обращаясь к представителю местной власти, спросил: "А что, скорые не приезжают, когда люди вызывают у вас в городе?"

"Они сюда стеснялись приезжать", – ответил кто-то.

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