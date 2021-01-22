В Харькове Зеленскому пожаловались на скорую, отказавшуюся ехать к горящему дому престарелых. Видео
Президенту Украины Владимиру Зеленскому пожаловались, что скорая помощь якобы не хотела выезжать на вызов к месту смертельного пожара в доме престарелых в Харькове.
Об инциденте главе государства сообщила местная жительница, когда Зеленский общался с гражданами в ходе визита в Харьков. Фрагмент разговора, снятый очевидцем, опубликовал Telegram-канал Netipichnyi_Kharkov (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).
Женщина рассказала, что вместе со своим ребенком выносила стариков из горящего дома. При этом скорая на место ЧП сперва ехать якобы отказалась: по словам харьковчанки, оправдавшись тем, что это "не их компетенция".
На повышенных тонах женщина возмутилась, что в Харькове есть проблемы с вызовом медиков.
Жительница города сообщила, что семь бригад скорой помощи приехали к дому престарелых только после того, как на место прибыли сотрудники ГосЧС.
Зеленский, очевидно, обращаясь к представителю местной власти, спросил: "А что, скорые не приезжают, когда люди вызывают у вас в городе?"
"Они сюда стеснялись приезжать", – ответил кто-то.
Как сообщал OBOZREVATEL:
21 января в Харькове в пожаре в нелегальном доме престарелых "Золотое время" погибли 15 человек.
Харьковские власти заявили, что заведение работало с нарушениями.
В сети показали фото и видео с места инцидента. Стала известной стоимость пребывания в нелегальном учреждении.
Появились и адреса трех домов, которые, вероятно, принадлежат владельцу заведения, где в пожаре погибли люди. А правоохранители задержали четвертую подозреваемую в этом деле.
В Харькове сообщили о состоянии пострадавших при пожаре.
В пятницу, 22 января, в Харькове объявили день траура по погибшим. Зеленский объявил на 23 января всеукраинский траур.