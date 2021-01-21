Кабмин собрался из-за смертельного пожара в Харькове: у хозяина нелегального дома престарелых нашли еще 3 такие же
Владелец нелегального дома престарелых в Харькове, в ходе пожара в котором погибли люди, может иметь три других подобных незарегистрированных учреждения. В Кабмине поручили проверить этот факт.
Внеочередное заседание правительства из-за трагедии провели вечером в четверг, 21 января. Трансляция велась на YouTube-канале Кабмина (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в Telegram, что по поручению президента будет создана Государственная комиссия во главе с министром развития общин и территорий, которая займется выяснением причин пожара в Харькове.
Кроме того, местная власть и Министерство социальной политики проведут работы по установлению законности создания других частных домов для пожилых людей в Украине.
Также ГосЧС поручили провести проверки противопожарной безопасности в объектах повышенного риска: отелях, пансионатах, хостелах и т.д.
В ходе заседания глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что в день пожара в харьковском доме престарелых должны были ремонтировать газовое оборудование. Задымление было как раз возле газового счетчика.
Всего в этом учреждении находилось около 30 человек: 27-28 пожилых и 4 человека обслуживающего персонала. Известно, что в доме погибли 15 людей.
Правительство планирует предоставить необходимую помощь пострадавшим, премьер поручил проработать этот вопрос.
Министр внутренних дел Арсен Аваков со своей стороны отметил: этого учреждения вообще нет на городских планах Харькова. В то же время дом престарелых "Золотое время" активно рекламировался на телевидении и в интернете.
Полная запись заседания:
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Харькове 21 января загорелся двухэтажный жилой дом (улица Нижняя Гиевская 150б), переоборудованный под дом престарелых. На месте ЧП нашли тела 15 человек, еще 11 людей пострадали.
Харьковские власти заявили, что этот дом престарелых работал нелегально и с нарушениями.