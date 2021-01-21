Кабмин собрался из-за смертельного пожара в Харькове: у хозяина нелегального дома престарелых нашли еще 3 такие же

Владелец нелегального дома престарелых в Харькове, в ходе пожара в котором погибли люди, может иметь три других подобных незарегистрированных учреждения. В Кабмине поручили проверить этот факт.

Внеочередное заседание правительства из-за трагедии провели вечером в четверг, 21 января. Трансляция велась на YouTube-канале Кабмина (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в Telegram, что по поручению президента будет создана Государственная комиссия во главе с министром развития общин и территорий, которая займется выяснением причин пожара в Харькове.

Кроме того, местная власть и Министерство социальной политики проведут работы по установлению законности создания других частных домов для пожилых людей в Украине.

Также ГосЧС поручили провести проверки противопожарной безопасности в объектах повышенного риска: отелях, пансионатах, хостелах и т.д.

В ходе заседания глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что в день пожара в харьковском доме престарелых должны были ремонтировать газовое оборудование. Задымление было как раз возле газового счетчика.

Всего в этом учреждении находилось около 30 человек: 27-28 пожилых и 4 человека обслуживающего персонала. Известно, что в доме погибли 15 людей.

Правительство планирует предоставить необходимую помощь пострадавшим, премьер поручил проработать этот вопрос.

Министр внутренних дел Арсен Аваков со своей стороны отметил: этого учреждения вообще нет на городских планах Харькова. В то же время дом престарелых "Золотое время" активно рекламировался на телевидении и в интернете.

Полная запись заседания:

Как сообщал OBOZREVATEL: