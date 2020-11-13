Появилось видео из Instagram водителя такси, устроившего смертельное ДТП в Киеве

Таша Адамович
Таша Адамович
Криминал
13,6 т.

  • Трагедия произошла утром в пятницу, 13 ноября

  • Мужчина не справился с управлением и влетел в остановку

  • Два человека погибли, одному из пострадавших понадобиться операция

Появилось видео из Instagram водителя такси, устроившего смертельное ДТП в Киеве

В сети появилось видео, которое постил у себя в Instagram водитель Uber, въехавший в остановку общественного транспорта на Окружной дороге в Киеве.

Его опубликовал Telegram-канал "Киев Оперативный". В одном из комментариев к видео написано: "Остановись, пока остановка не будет последней" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Пост "Киева Оперативного"
Под видео видна практически пророческая подпись
Скриншот из Instagram

Под публикацией пользователи соцсети отметили опасную манеру езды водителя.

"Он всю дорогу едет, как будто он в ср*ной компьютерной игре, у#бан!!! Лишить прав пожизненно и 20 лет за погибших!" – написала Катя Славинская.

Комментарии пользователей Facebook на видео

"Ну да, петлять по рядам, выезжая на транспортную в сантиметрах от тралика на 80 км вполне норм. (Нет)", – отметил Vlad Kryvin.

Комментарии пользователей Facebook на видео

"ять, да не все так ездят. Просто заснул. Просто отправил людей на тот свет и в больницу. Просто простить", – Valentine Ushakova.

Комментарии пользователей Facebook на видео

"У него было метра два на все торможение – все, что ему отвела его манера езды", – Dmytro Rutkowski.

Комментарии пользователей Facebook на видео

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что на Окружной дороге в Киеве 13 ноября автомобиль службы такси Uber сбил на остановке двух людей, еще одного мужчину зажало между авто и киоском. Смертельная авария произошла напротив "Электронмаша" примерно в 08:00 в результате столкновения с Нyundai. По словам очевидцев, после удара такси выскочило на тротуар и влетело в киоск.

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