Появилось видео из Instagram водителя такси, устроившего смертельное ДТП в Киеве

В сети появилось видео, которое постил у себя в Instagram водитель Uber, въехавший в остановку общественного транспорта на Окружной дороге в Киеве.

Его опубликовал Telegram-канал "Киев Оперативный". В одном из комментариев к видео написано: "Остановись, пока остановка не будет последней" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Под публикацией пользователи соцсети отметили опасную манеру езды водителя.

"Он всю дорогу едет, как будто он в ср*ной компьютерной игре, у#бан!!! Лишить прав пожизненно и 20 лет за погибших!" – написала Катя Славинская.

"Ну да, петлять по рядам, выезжая на транспортную в сантиметрах от тралика на 80 км вполне норм. (Нет)", – отметил Vlad Kryvin.

"ять, да не все так ездят. Просто заснул. Просто отправил людей на тот свет и в больницу. Просто простить", – Valentine Ushakova.

"У него было метра два на все торможение – все, что ему отвела его манера езды", – Dmytro Rutkowski.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что на Окружной дороге в Киеве 13 ноября автомобиль службы такси Uber сбил на остановке двух людей, еще одного мужчину зажало между авто и киоском. Смертельная авария произошла напротив "Электронмаша" примерно в 08:00 в результате столкновения с Нyundai. По словам очевидцев, после удара такси выскочило на тротуар и влетело в киоск.