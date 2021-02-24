Появилось фото раненого бойца ВСУ, обезвредившего оккупанта на Донбассе

Украинского военнослужащего Германа Г., который 24 февраля получил ранение, но обезвредил и задержал представителя российско-оккупационных войск, представят к государственной награде.

Об этом сообщается на Facebook-странице оперативного командования "Восток". Также там опубликовано фото воина (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

"Командование оперативного командования "Восток" и отдельной механизированной бригады выражает благодарность родителям защитника Украины за воспитания смелого мужчины и настоящего воина, который сегодня на передовых позициях обезвредил и задержал представителя российско-оккупационных войск", – сказано в сообщении.

В командовании подчеркнули, что за мужество и профессионализм воина представят к государственной награде.

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Как сообщал OBOZREVATEL, оккупант, вооруженный штык-ножом, пробрался на позицию ВСУ у поселка Чермалык Донецкой области 24 февраля. Он ранил украинского бойца, но тот подстрелили его.