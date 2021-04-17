Появилось видео задержания украинского консула в Петербурге

Федеральная служба безопасности России показала кадры, как в Санкт-Петербурге задерживали украинского консула Александра Сосонюка.

Видео обнародовал Telegram РенТВ. Мужчину удерживали несколько часов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На кадрах видно, что к Сосонюку в ресторане подходят сотрудники ФСБ и забирают его. Затем дипломата доставили в управление ведомства, где, якобы свидетель, который представился продавцом телефонов, опознал мужчину.

По его словам, консула якобы интересовала база данных россиян.

Напомним, что Сосонюка задержали еще в пятницу, 16 апреля, по подозрению в "попытке получения закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ". В итоге было принято решение выслать его из страны.

В то же время в Министерстве иностранных дел Украина назвали задержание Соснюка российской провокацией. В ведомстве уже готовят симметричный ответ в отношении дипломатов РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ФСБ опубликовала ролик задержания в Москве украинского футболиста Василия Василенко.