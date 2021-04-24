Появились подробности убийства Мамедова в Днепре. Видео

Убитый в центре Днепра мужчина – представитель местной азербайджанской диаспоры Мамедов Анар Худакерим Оглы, которого связывают с криминальными кругами в Кривом Роге.

Незадолго до своего убийства он с 3-летним сыном сел в Toyota Land Cruiser на улице Урицкого, 6, и поехал в сторону центрального проспекта, сообщает "Информатор".

В момент, когда внедорожник поравнялся с рестораном "Артист", мужчина невысокого роста в куртке с капюшоном сделал несколько выстрелов в авто. Мамедов выбежал из машины, но упал на трамвайные пути. Киллер выстрелил еще раз и скрылся, выбросив пистолет в урну – позже оружие нашли полицейские.

В судебном реестре данные Мамедова фигурируют в делах об алиментах, лишении родительских прав и исключении данных об отце.

В частности, в 2018 году Ленинский районный суд Днепра рассматривал дело по неуплате алиментов, задолженность по которым выросла до 56 тысяч 599,98 гривен. Автор иска просила суд взыскать с ответчика пеню в ее пользу в размере 1% за каждый день просрочки и судебные расходы по делу.

В итогу, согласно решению суда, Мамедов должен был выплатить 60 тысяч гривен.

А имя женщины, указанной в техпаспорте, – Мамедова Оксана Алаббасовна – совпадает с данными бывшей руководительницы фирмы "МЕГА ТРЕЙД" – предприятия, занимающегося оптовой торговлей запчастями для авто.

Кроме того, по данным СМИ, ранее убитого задерживали за хранение и сбыт наркотиков, впрочем, информации об этом в судебных реестрах нет. Информацию о причастности к преступной группировке на данный момент проверяют правоохранители.

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