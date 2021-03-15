Появились подробности ДТП с украинцами в Польше: одна из пострадавших в коме

В польских больницах сейчас находятся 16 украинцев, пострадавших в ДТП 6 марта. Двое из них в очень тяжелом состоянии – мужчина и девушка, последняя – в коме.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк. Он добавил, что четырех человек готовы выписать 15 марта, еще пятерых – до конца недели.

"На сегодняшний день 16 человек в больницах, из них двое в тяжелом состоянии – одна девушка в коме находится, мужчина тоже в очень плохом состоянии. Но сегодня с утра мы получили информацию из больниц, что четыре человека сегодня готовы выписать, и до конца недели еще пять. Это не означает, что все, кто выписан, не будут нуждаться в медицинской помощи дома, в Украине", – сказал консул.

Павлюк добавил, что после возвращения в Украину пострадавшие должны будут находиться под присмотром врачей.

"Им были проведены серьезные операции – пострадали внутренние органы, сломаны ребра, конечности и много других разных травм", – пояснил он.

Консул также рассказал, что водитель автобуса не задержан, однако ему запрещено покидать Польшу. Прокуратура выдвинула ему обвинения, по которым предусмотрено от 3 до 8 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Польше 6 марта вблизи города Кашице рейсовый автобус Познань – Херсон попал в ДТП. Пять граждан Украины погибли, 35 получили ранения. Автомобиль ударился о перила на выезде из города, скатился с насыпи и упал в канаву.