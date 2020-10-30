Появились новые подробности о террористе из Ниццы

Стали известны новые подробности о террористе из Туниса, напавшем 29 октября с ножом на прихожан церкви Нотр-Дам-де-л'Ассомшн в Ницце.

Во время нападения 21-летний Брахим Ауссауи нес на себе копию Корана, пишет DailyMail со ссылкой на слова главы антитеррористической прокуратуры Франции Жана-Франсуа Рикара. При задержании полицейским пришлось произвести 14 выстрелов, после этого преступника с ранениями доставили в больницу.

По словам французского прокурора, мигрант прибыл в Европу через итальянский остров Лампедуза 20 сентября, в Париже оказался 9 октября. Информация об этом была взята из документа об Ауссауи от итальянского Красного Креста.

На железнодорожный вокзал Ниццы он приехал около 6:30 утра 29 октября, там быстро переоделся. Затем камера видеонаблюдения показала, что преступник прибыл в церковь в 8:30 и пробыл там почти полчаса.

При обыске следователи обнаружили у него, кроме клинка, которым он убивал людей, еще два неиспользованных ножа, Коран, два мобильных телефона, а также сумку с личными вещами. Ранее преступник в поле зрения французских спецслужб не попадал, заявил Рикар.

Террорист из Туниса устроил атаку на католиков после того, как президент Эммануэль Макрон выступил в защиту свободы слова, обсуждая тему карикатур на пророка Мухаммеда. С криками "Аллах акбар" преступник ножом с 12-дюймовым лезвием перерезал горло 60-летней женщине неподалеку местной церкви Нотр-Дам-де-л'Ассомшн и зарезал 54-летнего ризника Винсента Локеса, когда тот готовился к первой мессе. От ранений, нанесенных исламистом, также скончалась 44-летняя Симоне Баррето Силва, уроженка Бразилии.

Ранее OBOZREVATEL опубликовал видео со спецоперации по задержанию террориста в Ницце сотрудниками муниципальной полиции.