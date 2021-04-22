Появились новые подробности о 'похитителях' судьи Чауса из Молдовы

Молдавские правоохранители предполагают, что Николая Чауса вернули в Украину, но его местонахождение неизвестно до сих пор. Его могли вывезти из страны на автомобиле посольства Украины в Молдове.

Об этом говорится в расследовании Слідство.Інфо. Полиция проверяет на причастность к похищению экс-судьи до двух десятков украинцев. Ранее СМИ сообщало, что среди этих фигурантов есть по меньшей мере два человека, которые имеют отношение к Главному управлению разведки Минобороны. Речь идет о украинцах ЮриеКоваленко и Андрее Куценко. Последний для поездки в Молдову использовал ложный паспорт.

Согласно новым документам, которые есть в распоряжении "Слідство.Інфо" и RISE Moldova, Коваленко заехал в Молдову в середине марта. Мужчина поселился в одном из отелей Кишинева. 17 марта он арендовал автомобиль – красный Хюндай. В арендованной машине был установлен GPS-трекер – устройство, которое фиксирует все передвижения авто. Именно благодаря этому правоохранители установили маршрут движения Коваленко по Кишиневу. В частности, арендованный им автомобиль несколько раз ездил к дому, где жил Чаус. И стоял там по несколько часов. Все это происходило накануне похищения судьи.

"Выехал Юрий Коваленко из Молдовы 21 марта. Но вернулся уже через 3 дня. Тогда же в Молдову въехал еще один украинец, который также имеет отношение к украинской разведке. Он пользовался паспортом прикрытия, но нам удалось выяснить, что его зовут Андрей Куценко. В течение 8 дней – до дня похищения Чауса – мужчины регулярно меняли гостиницы в Кишиневе. Их лица зафиксированы на камерах наблюдения как минимум на 6 локациях", – пишут журналисты-расследователи.

В расследовании сказано, что Чауса похитили в обед 3 апреля на старом белом Форде. По данным молдавской полиции, его быстро пересадили в Мерседес, а затем в другой автомобиль, который принадлежит Посольству Украины в Молдове. Камеры наблюдения зафиксировали, как авто на дипломатических номерах двигалось в сторону украинской границы. Молдавские журналисты получили видео с пограничного городка Отач, где видно, как посольская машина примерно в 15.30 поворачивает к пункту пропуска.

Автомобиль выехал из Молдовы в 15:40. За рулем был военный атташе украинского посольства Сергей Сметанюк. Журналисты связались с ним, но как только Сметанюк услышал вопрос о похищении Чауса, бросил трубку.

Как сказано в материале, через несколько минут после посольской машины страну пешком покинули и те двое украинцев, которые, по данным журналистов, связаны с Главным управлением разведки Минобороны. Также удалось найти видео, где люди, похожие на Коваленко и Куценко, движутся к пограничному пункту.

В тот же день из Молдовы выехала еще одна группа украинцев, которых проверяют на причастность к похищению судьи Чауса.

Журналисты ранее уже связывались с фигурантами этой истории. Коваленко подтвердил, что ездил в Молдову в марте, но не смог объяснить цель. Куценко отказался общаться со СМИ и впоследствии удалил большинство информации о себе из социальных сетей.

Посольское авто, на котором по версии молдавских правоохранителей, вывозили Чауса, впоследствии вернулось в Кишинев. На этой неделе RISE Moldova зафиксировало машину на территории украинского посольства.

Молдавские правоохранители почти сразу после похищения экс-судьи установили круг людей, которые могут быть причастны к этому преступлению. В частности, возникли вопросы и к сотруднику украинского посольства Сергею Сметанюку. Журналисты получили документы, подтверждающие, что молдавская сторона обращалась к Украине с дипломатической нотой и просила снять с него дипломатический иммунитет и позволить провести следственные действия с посольским автомобилем, на котором якобы вывозили Чауса.

"Министерство (иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова) просит согласие на осуществление уголовно-процессуальных действий на месте, обыска и сбора доказательств в автомобиле Toyota RAV 4, владельцем которого является Посольство Украины в Республике Молдова", – говорится в документе.

Но пока Украина не дала такое согласие, а лишь согласилась на "дружескую встречу" Сергея Сметанюка с представителями молдавской стороны исключительно на территории нашего посольства. И подтвердила готовность к сотрудничеству по линии правоохранительных органов. Украинские власти официально отрицают свою причастность к вывозу Чауса с территории Молдовы.

"Слідство.Інфо" направило запрос в Офис генерального прокурора Украины с вопросом, создана ли совместная украино-молдавская следственная группа. На момент публикации ответа журналисты не получили.

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