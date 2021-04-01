Появились новые кадры с российской военной техникой и авиацией возле границ Украины

В сети 31 марта обнародовали новые кадры с российской военной техникой, которую везут к границе с Украиной, и авиацией.

Соответствующие видео опубликованы в Telegram-канале "Новости Вооруженных сил". В частности, эшелоны двигаются в сторону Крымского моста (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Также в небе над Ростовской областью РФ замечены военные вертолеты.

"Российская техника движется в сторону Крымского моста. Сейчас", – сказано в подписи к одному из видео.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика

"А теперь авиация в небе над Ростовской областью", – отмечается в другом посте.

Ранее, днем 31 марта, в сети появились другие видео о перемещениях российской военной техники к границе Украины. Тогда среди прочего были замечены дивизионы со 152-мм самоходными гаубицами.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что Россия нарастила количество войск у границ Украины, а также на территории временно оккупированного Крыма и отдельных районов в Донецкой и Луганской областях.