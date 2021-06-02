Появились новые кадры допроса Протасевича, где он рассказал о СИЗО

В сети опубликовали новые кадры допроса задержанного в Минске бывшего главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Они являются частью якобы расследования белорусского телеканала ОНТ.

На фрагменте видео, которое опубликовал ОТН Протасевич рассказывает о своем пребывании в СИЗО (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Оппозиционер говорит, что еды якобы настолько много, что она портится, а задержанные не успевают ее есть. При этом Протасевич смеется.

"Макароны с мясом были. Вполне съедобные даже. С учетом того, сколько у нас всего еды в камере, что хлопцы воют: мясо портится, надо есть, а все не влезает", – говорит Протасевич.

Видео дня

Полный "фильм-расследование" якобы должны опубликовать в 21:00 2 июня.

Напомним: накануне в сети появилось еще одно 25-секундное видео с допроса журналиста. На нем Протасевич утверждает, что его подставили.

Как писал OBOZREVATEL:

23 мая самолет с Романом Протасевичем, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в Минске из-за сообщения о минировании. В результате Роман, обвиненный белорусской прокуратурой в терроризме, был задержан.

Европейские страны обвинили так называемого главу Беларуси Александра Лукашенко в совершении спланированной операции по задержанию оппозиционера, а также в совершении международного террористического акта.