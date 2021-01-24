Появились новые детали жестокого избиения 14-летнего украинца в Париже

14-летний украинец Юрий, которого жестоко избили в Париже (Франция), мог стать жертвой вражды и конфликта двух молодежных группировок.

Об этом со ссылкой на свои источники в следствии сообщил телеканал BFM TV. Там отметили, что одну группировку якобы сформировали подростки из города Ванв недалеко от Парижа, другую – парижские юноши.

Сейчас точно не известно, входил ли пострадавший подросток в парижскую банду.

Напомним, согласно выясненными обстоятельствами, Юрий вместе с двумя товарищами возвращался с колледжа в 15 округе Парижа. К ним приблизилась группа в составе 10 подростков, вооруженных битами, металлическими палками, ножами и даже молотком.

Товарищи Юрия смогли убежать, но сам украинец упал, после чего его окружили нападающие и жестоко избили. Юношу даже пришлось ввести в искусственную кому. Сейчас самочувствие пострадавшего улучшается, его начали выводить из комы.

Мэр Парижа Анн Идальго призвала правоохранителей провести эффективное расследование дела.

Как сообщал OBOZREVATEL, близкие Юрия рассказали, что школьника били "со страшной жестокостью". У него в нескольких местах проломлен череп, сломаны рука и пальцы, ребра, плечевой сустав, а на ноге есть ножевые ранения. Также появилось видео с камер наблюдения, зафиксировавших избиение подростка.